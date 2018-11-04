В Анталії за участю Порошенка відкрили українське консульство

У турецькій Анталії за участю Петра Порошенка відбулося урочисте відкриття українського консульства. Про це повідомляє Укрінформ.

«Я дуже радий бути тут, стати першим українським Президентом, який відвідав Анталію, тим більше для такої визначної події, як відкриття українського консульства, що є дуже символічним для Української держави”, - сказав Порошенко на церемонії відкриття консульства.

Він також наголосив на тому, що щороку Анталію відвідує все більше українців, і відкриття консульства розширить можливість не лише надавати консульські послуги, а й об’єднувати українську громаду.

«Кожен українець, який приїжджає в Анталію, повинен відчувати турботу держави. Кожен українець, який проживає в Анталії, має відчувати турботу держави... Тут українці могли б збиратися, об’єднуватися, обговорювати заходи спільні», - сказав Порошенко, подякувавши українській громаді за збереження українських традицій та культури.

Як повідомлялося, 3-4 листопада Президент України перебуває з робочим візитом в Турецькій Республіці.

Напередодні відбулися переговори глави Української держави з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Крім того, Президент і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

У неділю Президент України відвідав виробничі потужності компанії «Baykar Makina» у Стамбулі.