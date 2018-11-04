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В Ірані проходять масові антиамериканські мітинги (фото)

4 листопада, 2018 - 20:27
Фото Reuters

У Тегерані та інших містах Ірану проходять масові мітинги проти США.

Про це повідомляє DW.

Демонстранти вийшли з плакатами, що висміюють президента США Дональда Трампа, а також палять американські прапори, доларові банкноти, опудала американського президента та скандують "Смерть Америці".

Зазначається, що в протестних акціях беруть участь кілька тисяч осіб.

Мітинги проходять в річницю розриву дипломатичних відносин США та Ірану, в результаті захоплення американського посольства в Тегерані в 1979 році під час ісламської революції.

Джерело: Deutsche-Welle

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