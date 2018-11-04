В Ірані проходять масові антиамериканські мітинги (фото)

4 листопада, 2018 - 20:27
У Тегерані та інших містах Ірану проходять масові мітинги проти США.
Про це повідомляє DW.
Демонстранти вийшли з плакатами, що висміюють президента США Дональда Трампа, а також палять американські прапори, доларові банкноти, опудала американського президента та скандують "Смерть Америці".
Зазначається, що в протестних акціях беруть участь кілька тисяч осіб.
Мітинги проходять в річницю розриву дипломатичних відносин США та Ірану, в результаті захоплення американського посольства в Тегерані в 1979 році під час ісламської революції.
Джерело: Deutsche-Welle