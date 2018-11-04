В Україні набув чинності другий закон про "маски-стоп"

Набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування".

Закон під умовною назвою "Маски шоу стоп-2" напередодні, 3 листопада, було опубліковано у парламентській газеті "Голос України".

Він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законом внесено ряд змін до Кримінального процесуального кодексу, якими, зокрема, встановлено можливість іншої особи, права або законні інтереси якого обмежуються під час досудового розслідування, звернутися до слідчого судді з клопотанням про закриття справи, якщо минули всі терміни, встановлені для проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня ухвалила відповідний закон № 8490, який має на меті не допустити безпідставного продовження досудового розслідування та посилити відповідальність правоохоронців за порушення прав підприємців під час здійснення слідчих дій.

Цей документ входить до другого пакету законопроектів щодо посилення захисту бізнесу у межах так званої ініціативи "Маски-шоу стоп".

31 жовтня Президент Петро Порошенко підписав закон, наголосивши, що законодавчий акт під умовною назвою "Маски-шоу стоп 2" полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом.

Перший закон щодо протидії тиску на бізнес Верховна Рада прийняла 16 листопада 2017 року. Ухвалений документ реформує інститут обшуку і вилучення речей у власників підприємств під час досудового розслідування кримінальних проваджень і підвищує рівень їх захисту. Документ передбачає, зокрема, обов'язкову відеофіксацію обшуку у підприємців під час досудового розслідування.