В Україні набув чинності закон, яким вносяться зміни в процедуру екстрадиції порушників

В Україні 4 листопада набув чинності закон, яким вносяться зміни в процедуру екстрадиції порушників (2577-VIII). Напередодні відповідний документ був опублікований у парламентському виданні "Голос України".

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", - йдеться в ньому.

Зауважимо, документ орієнтований на імплементацію в українське законодавство положень Третього додаткового протоколу і Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Ним, зокрема, змінюється процедура екстрадиції з України тих, кого розшукують інші держави для розслідування у кримінальній справі або виконання вироку. Затриманий зможе просити про спрощений порядок його видачі іншій державі у зв'язку з міжнародним розшуком - не чекаючи формального запиту про екстрадицію.

Крім того, затриманому нададуть можливість відмовитися від застосування спеціального правила щодо меж кримінального переслідування виданої особи.

Зауважимо, так зване "правило ad hoc", або "правило спеціальності" дозволяє державі, до якої затриманого екстрадують, притягти особу до кримінальної відповідальності або виконати вирок суду лише за ті злочини, за які здійснили екстрадицію.

Очікується, що внаслідок змін затримані будуть менше часу перебувати під вартою на території України.

Разом з тим, спрощений порядок видачі не будуть застосовувати у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності або відбування покарання на території України, якщо є підстави вважати, що видача може суперечити інтересам захисту національної безпеки України або що особа, яка розшукується, є громадянином України.

Верховна Рада схвалила відповідний документ 2 жовтня поточного року.