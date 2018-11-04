В Україні вперше за 19 років пройшли бойові пуски із системи С-300

Вперше за 19 років в Україні відбулося бойове застосування мобільного ЗРК С-300В1, розрахунок якого знищив дві цілі. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

"Упродовж останніх днів перебував на навчаннях підрозділів протиповітряної оборони на півдні України. Результати стрільб підтвердили наші можливості із суттєвого нарощування бойового складу в максимально можливі короткі терміни. Вперше за 19 років відбулося бойове застосування мобільного ЗРК С-300В1, розрахунок якого знищив дві цілі", - написав напередодні Муженко у Facebook.

З його слів, успішні бойові пуски з відновлених ЗРК малої та середньої дальності, а також випробування модернізованих систем управління вогнем "відкривають перспективи подальшого завантаження українського ОПК".

За інформацією Українського мілітарного порталу, ЗРК С-300В1 призначений для ураження аеродинамічних цілей на відстані до 75 км. Після розвалу Радянського Союзу в Україні базувалось дві військові частини на озброєні яких перебували комплекси С-300В1: 25-а зенітна ракетна бригада (А1181) у місті Стрий, Львівської області (розформована у 2002 році); 137-а зенітна ракетна бригада (А3024) у місті Умань Черкаської області (розформована у 2012 році). З початком російської агресії комплекси протиракетної оборони С-300В1 були повернуті на бойове чергування.