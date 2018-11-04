Вбивство Гандзюк: у Києві під МВС проходить акція пам’яті активістки

У Києві біля будівлі МВС розпочалася акція пам’яті активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Пряму трансляцію події проводить Громадське.

Люди лише починають збиратися. Присутні тримають плакати з написами "Її вбили" та "Хто замовив Катерину Гандзюк?".

За словами активістів, на сьогоднішній акції не будуть висувати гучних вимог. Люди зібралися, щоб вшанувати пам’ять Катерини Гандзюк та нагадати правоохоронцям, що усі присутні тут чекають, поки назвуть ім’я замовника вбивства.

Також присутні анонсували акцію з вимогою розслідувати напад на активістку. Вона відбудеться біля Верховної Ради в понеділок, 5 листопада.