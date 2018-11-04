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Вбивство Гандзюк: У поліції перекваліфікували провадження

4 листопада, 2018 - 16:11
Скріншот з відео

Поліція перекваліфікувала напад на в. о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради, радника мера Херсона і громадську активістку Катерину Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Про це повідомляє прес-служба Нацональної поліції.

"Сьогодні, 4 листопада, слідчі змінили кваліфікацію нападу на чиновницю Херсонської міськради, кваліфікувавши його як закінчений злочин", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що злочин стосовно Гандзюк розслідується - за пунктами 4, 6, 11 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення).

Нагадаємо, що Порошенко вимагає знайти убивць і замовників нападу на Гандзюк.

Як повідомлялося, у лікарні померла активістка, співробітниця Херсонської міськради Катерина Гандзюк, яку влітку облили сірчаною кислотою.

За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Гандзюк було 33 роки.

Напад на Гандзюк стався 31 липня. Невідомі облили жінку сірчаною кислотою, в результаті чого вона зазнала хімічних опіків, зокрема частково втратила зір. Гандзюк перенесла кілька операцій.

В організації замаху на Гандзюк підозрюють п'ятьох осіб, усіх затримано. Це Віктор Горбунов, Сергій Торбін, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук.

 

Джерело: День

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