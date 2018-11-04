Вчитель у Ємені перетворив свій будинок у школу для 700 учнів

Учитель Адель Аль-Шорбагі з міста Таїз, Ємен, зробив зі свого будинку школу, на уроки в яку, приходить майже 700 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Аль-Шорбагі відкрив школу після початку війни, заявивши, що йому ніде вчити дітей. Проте, 500 хлопчиків і дівчаток у віці від 6 до 15 років записалися до нього на уроки в перший рік навчання.

«Усі школи закрилися, і у нас була проблема, що наші діти були на вулиці. Ми відкрили цей заклад як спільноту. Це був мій національний і гуманітарний борг стосовно людей, які мене оточують», – сказав Аль-Шорбагі в інтерв’ю Reuters.

Незважаючи на те, що «школа» – це голі цегляні стіни з великими дірками, замість вікон, діти з нетерпінням ходять на заняття з математики та англійською мовою.