Від сьогодні в Україні набув чинності закон про відновлення кредитування

Із 4 листопада в Україні набуває чинності закон про відновлення кредитування (2478-VIII). Напередодні відповідний документ був опублікований в офіційному урядовому виданні "Голос України".

"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цього закону", - йдеться в ньому.

Очікується, що зі вступом цього документа в силу зменшаться ризики кредиторів при здійсненні кредитних операцій. А це в свою чергу повинно полегшити доступ суб'єктів господарювання та фізичних осіб до використання банківських позик.

Також передбачається, що будуть захищені права кредитора-іпотекодержателя, документ юридично убезпечить інститут поруки.

Крім того, банки зможуть отримувати важливу для кредитних відносин інформацію про позичальника. Стане неможливим відчуження предмета іпотеки без згоди банку-кредитора.

Зменшаться ризики ухилення від кредитних зобов'язань при спадкуванні майна позичальника.

Більш детально про це читайте в нашому матеріалі - "Новий закон про кредити: Які зміни очікують позичальників".

Верховна Рада ухвалила внесення змін у закон про відновлення кредитування 3 липня поточного року. Кілька днів тому його підписав президент.