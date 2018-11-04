Внаслідок негоди на Сицилії загинули 10 людей

Внаслідок негоди, яка вже тиждень лютує в Італії, на Сицилії загинули 10 людей. Загалом жертвами стихії в країні стали вже понад 20 людей.

Десять людей, включаючи сім'ю з дітьми, загинули внаслідок повені поблизу Палермо на італійському острові Сицилія. Про це в неділю, 4 листопада 2018 року, повідомляє DW з посиланням на рятувальні служби.

Як зазначається, тіла членів двох сімей, серед яких діти віком один, три та 15 років, виявили в будинку в населеному пункті Кастельдачча. Трагедія сталася у ніч на неділю.

Будинок розташований поблизу невеликої річки, яка внаслідок сильних злив вийшла з берегів.

За словами представника місцевої влади, ця річка ніколи не становила небезпеки.