6 екс-членів уряду Каталонії було звільнено з-під варти під заставу

Шістьох колишніх членів уряду Каталонії було звільнено з-під варти під заставу в розмірі 100 тис. євро. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як стверджує джерело агентства у Верховному суді Іспанії, у внесенні застави було відмовлено екс-заступнику голови уряду Каталонії Оріолі Жункерасу і ще трьом колишнім членів місцевого органу самоврядування. Вони продовжать перебувати під вартою.

Нагадаємо, в листопаді на свободу під заставу в 50 тис. євро вийшов колишній міністр економіки Каталонії Санті Віла. Сімох інших екс-членів уряду Каталонії рішенням суду залишили під вартою без можливості внесення застави.

Колишніх каталонських чиновників звинувачують у незаконному односторонньому проголошенні незалежності автономії від Іспанії 27 жовтня.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% за явки в 43%. Уряд Іспанії не визнав де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

Після оголошення Каталонії про свою незалежність Сенат Іспанії увів в дію ст. 155 Конституції країни, призупинивши самоврядування в Каталонії. Парламент Каталонії розпустили та оголосили нові вибори.

8 листопада Конституційний суд Іспанії визнав резолюцію про незалежність Каталонії недійсною.