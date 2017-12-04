Доба в зоні АТО: 38 обстрілів з боку окупантів, 1 воїн ЗСУ загинув, - штаб

Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною. За минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців ЗСУ поранено, один отримав бойову травму і, на жаль, Україна втратила одного захисника, повідомляють у Міноборони.

Російсько-окупаційні війська все частіше здійснюють обстріли позицій сил АТО з озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення, зокрема й із застосуванням танків.

Трохи більше, ніж у половині випадків наші військові придушували вогневу активність ворога зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

На Луганському напрямку, із настанням темної пори доби, ворог активізувався біля Троїцького і Луганського. Поблизу цих прифронтових населених пунктів противник вів вогонь із 120-мм мінометів. Із гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції неподалік Новоолександрівки, Жовтого, Золотого та Кримського.

На Донецькому напрямку, увечері епіцентр протистояння з Приазов’я перемістився до передмістя Авдіївки. Тут окупанти неодноразово відкривали вогонь із всього наявного піхотного озброєння, а ближче до опівночі понад годину ворог вів вогонь із озброєння танка. Із мінометів калібру 82 мм противник обстрілював оборонців Верхньоторецького і Лебединського, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — захисників Талаківки і Мар’їнки.