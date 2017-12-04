Фахівці NASA запустили маневрові двигуни зонда Voyager-1 вперше за 37 років

Інженерам NASA вдалося запустити чотири двигуни міжпланетної станції Voyager-1, яка знаходиться за межами Сонячної системи.

Ці двигуни не задіяли з 1980 року, коли космічний апарат пролетів Сатурн, пише Space.com.

"З цими двигунами, які все ще функціонують після 37 років простою, ми зможемо продовжити термін служби Voyager-1 на два-три роки", - сказала Сюзанн Додд, керівник проекту в Лабораторії реактивного руху NASA.

Двигуни планується використовувати для коригування орієнтації апарату, з тим щоб його антени були спрямовані на Землю. Ця четвірка двигунів, які називаються двигунами коригування траєкторії, як змогли підтвердити вчені, можуть регулювати положення зонда за допомогою імпульсів тривалістю 10 мілісекунд.

Ці двигуни вимагають додаткової потужності для підтримки функціональності, а ресурси зонда обмежені. Коли енергії для вироблення тепла перестане вистачати, космічний апарат знову переключиться на первинні пристрої, що підрулюють.

"Команда Voyager розкопала дані колишніх десятиліть і вивчила софт, написаний застарілою мовою програмування, на асемблері, щоб заручитися впевненістю в безпеці проведення випробувань двигунів", - підкреслив Кріс Джонс, головний інженер Лабораторії реактивного руху NASA.

Команда на запуск двигунів була дана у вівторок, 28 листопада. На те, щоб сигнал з центру управління дійшов до апарату знадобилося 19 годин 35 хвилин.

Voyager 1 був запущений в космос 5 вересня 1977 року. Він став першим космічним апаратом, який залишив межі Сонячної системи і вийшов в міжзоряний простір. Зараз зонд рухається зі швидкістю близько 61 тисяч кілометрів на годину.