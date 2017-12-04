Геращенко розповіла про найбільш масштабний обмін полоненими напередодні новорічних свят

Напередодні Нового року може відбутися найбільш масштабне звільнення полонених за останній період. Про обмін полоненими заявила представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає Еспресо.TV.

"Якщо нічого не зірветься, ми звільнимо 74 наших героїв. Якщо все це вийде, над чим ми зараз працюємо, це буде наймасштабніше звільнення. Ми маємо звільнити і передати 306 осіб в рамках тих домовленостей, про які зараз йдеться", - сказала Геращенко.

Вона уточнила, що наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати залишатимуться нерозголошеними, щоб обмін зміг відбутися.

Геращенко також наголосила, що паралельно з організацією обміну заручників з окупованого Донбасу працює над звільненням політв'язнів, яких утримують на території Росії.

Нагадаємо, cитуація у районі проведення АТО залишається тривожною. За минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.