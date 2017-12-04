Геращенко закликала нардепів не зривати можливі домовленості щодо звільнення українських заручників

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликає народних депутатів не зірвати можливі домовленості щодо звільнення українських заручників, які мають відбутися у Мінську. Про це вона сказала на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Я би дуже хотіла звернутись, користуючись нагодою, до колег у парламенті. Ви знаєте, є багато зовнішніх сил, які б дуже не хотіли, щоб ці звільнення відбулись і очевидно чому. Дуже б хотілося, щоб усередині країни ніхто жодних провокацій, ні в парламенті, ні поза парламентом не влаштовував, щоб не зірвати це дуже важливе звільнення, до якого ми так довго йдемо і над яким зараз разом працюємо», - наголосила Геращенко.

Окрім того, вона нагадала, що 5 грудня у Мінську буде проходити чергове засідання тристоронньої контактної групи.

«Поки що, звичайно, ніяких деталей, а ні по прізвищах, а ні по списку, а ні по даті дати ми не можемо для того, щоб це відбулося», - підкреслила Геращенко.

Вона додала, що йде робота також по досягненню домовленостей про звільнення заручників, що перебувають на території РФ.

«Немає поки що тут у нас якихось конкретних дат, але я хочу запевнити вас, що у полі зору, в центрі нашої уваги на всіх міжнародних майданчиках ці питання піднімаються»,- наголосила віце-спікер.