Глава служби соціальної мобільності Британії пішов у відставку через надмірну увагу уряду до питання Brexit

Голова Комісії з соціальної мобільності Великобританії подав у відставку, звинувативши уряд у гальмуванні процесів соціальної підтримки населення через надмірну увагу до виходу Британії з ЄС, пише Politico.

У критичній оцінці діяльності нинішнього уряду, Алан Мілберн і три комісари, які теж звільнилися, керувалися “відсутністю зі сторони уряду належного лідерства в процесі переходу до змін соціального характеру”.

З нагоди звільнення Мілберна, видання Observer опублікувало його пояснювальний лист прем'єру Терезі Мей. У ньому йдеться: «Я не сумніваюся у вашій особистій вірі в соціальну справедливість, але бачу дуже мало свідчень її переходу в настільки ж багатозначні дії".

В інтерв'ю Sunday Times він зазначив, що невдача уряду підживлюватиме «кипляче політичне відчуження» і створить «живильне середовище» для політичного екстремізму.