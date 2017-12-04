Гройсман закликав розробити план впровадження децентралізації

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає учасників процесу децентралізації підписати меморандум про середньостроковий план дій. Про це він заявив під час виступу на форумі об'єднаних громад 4 грудня, передає "112 Україна".

"Я вважаю, що прийшов етап, коли ми маємо разом з вами спільно опрацювати і підписати меморандум. Меморандум з усіма ключовими учасниками процесу децентралізації місцевого самоврядування: асоціаціями, урядом, президентом, парламентом, фракціями парламенту, експертами, дуже чіткий середньостроковий план дій", – зазначив він.

"Це мають бути не просто лозунги, це мають бути зобов’язання", – підкреслив глава уряду.

Гройсман нагадав, що 1 квітня 2014 року був ухвалений перший стратегічний документ-концепція, від якої і розпочався процес децентралізації. "Там було абсолютно чітко написано, хто і за що відповідає, яку модель ми будуємо", – наголосив він.

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