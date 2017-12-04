Гутерреш закликав сторони конфлікту в Ємені припинити обстріл житлових районів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав усі сторони конфлікту у Ємені негайно припинити повітряний і наземний обстріл житлових районів та забезпечити доступ поранених до медичної допомоги. Про це повідомляє Центр новин ООН.

"Генеральний секретар ООН глибоко стурбований різкою активізацією збройних зіткнень у Сані та інших частинах Ємену в останні кілька днів. Внаслідок бойових дій загинули десятки цивільних осіб, сотні отримали поранення", - йдеться у заяві, з якою від імені глави ООН виступив його прес-секретар.

Гутерреш закликав сторони конфлікту припинити весь повітряний обстріл та наземні військові операції.

"Збройні зіткнення обмежують пересування людей і заважають роботі основних служб у Сані. Машини швидкої допомоги і команди медиків не можуть дістатися до поранених, а люди не можуть вийти на вулицю, щоб купити їжу та інші товари першої необхідності", - йдеться у заяві.

Глава ООН відзначив, що співробітники гуманітарних організацій також не можуть дістатися до мільйонів єменців, які потребують життєво необхідної допомоги. Він нагадав, що в Ємені розгортається наймасштабніша гуманітарна криза у світі, а введена 6 листопада блокада ще більше посилила ситуацію.

Генеральний секретар ООН закликав негайно відновити усі постачання імпорту до Ємену, попередивши про небезпеку голоду, зростання смертності та хвороб у країні.

Глава ООН знову заявив, що військового вирішення єменського конфлікту не існує, і закликав усі сторони до відновлення переговорів з мирного врегулювання.