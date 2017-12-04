Керівництво СДПН підтримало переговори про коаліцію з партією Меркель

Президія Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у понеділок, 4 грудня, погодилось на початок переговорів із блоком ХДС/ХСС щодо Великої коаліції, повідомляє DW.

При голосуванні лише одна особа утрималася, тепер рішення президії повинен схвалити з'їзд партії, який відбудеться в Берліні, 7-9 грудня.

Рішення про початок переговорів не означатиме, що вони обов'язково призведуть до утворення Великої коаліції, яка керувала в Німеччині чотири останні роки.

У понеділок, 27 листопада, ХДС Ангели Меркель погодилася на велику коаліцію з Соціал-демократичною партією, задля завершення політичної кризи, яка почалася після провалу переговорів з Вільними демократами та Зеленими.

За підсумками виборів 2017 року становище Ангели Меркель похитнулося, оскільки союз ХДС/ХСС втратив підтримку більшості своїх виборців і був змушений почати коаліційні переговори з Вільною демократичною партією та партією Зелених. СДПН відмовилася тоді вступати в нову "Велику коаліцію" з ХДС/ХСС.

Очільник СДПН Мартін Шульц раніше наголошував, що після провалу переговорів соціал-демократи виступають за проведення нових парламентських виборів. Допустила їх проведення й Меркель, яка відмовляється очолити уряд меншості.

У разі подальшого зволікання з формуванням коаліції Німеччині загрожують нові парламентські вибори.

Переговори про формування нової Великої коаліції можуть початися не раніше початку наступного року.