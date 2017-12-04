КНДР становить загрозу для всіх союзників НАТО, - Столтенберг

Подальша реалізація Північною Кореєю ракетно-ядерних випробувань становить загрозу для усього Альянсу. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання міністрів закордонних справ Альянсу 5-6 листопада у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Запуск минулого тижня міжконтинентальної балістичної ракети показав, що вона може досягнути територій всіх країни-союзників (по НАТО - ред.). Наші партнери у регіоні перебувають під загрозою", - наголосив глава Альянсу.

Відтак Столтенберг висловив переконання, що весь світ повинен здійснювати максимальний тиск на Північну Корею, включаючи режим санкцій.

Водночас генсек НАТО запевнив, що протиракетна оборона союзників є надійною і потужною.

Окрім питання щодо КНДР глави МЗС країн-союзників обговорять поглиблення співробітництва НАТО з ЄС, подальшої адаптації військово-політичного блоку до сучасних і майбутніх загроз, підготовку до саміту Альянсу у липні 2018 року, боротьбу з тероризмом, а також партнерство з третіми країнами, включаючи Грузію.