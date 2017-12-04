Мінгареллі закликав ВР не зменшувати видатки на Фонд регіонального розвитку

Очільник Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі закликав Верховну Раду відмовитися від пропозиції бюджетного комітету щодо зменшення видатків на Фонд регіонального розвитку. Про це Мінгареллі заявив під час ІІ Всеукраїнського форуму об'єднаних громад "Ініціативи, що змінюють життя", передає "Укрінформ".

"Прем'єр-міністр слушно запропонував у бюджеті наступного року віддати 1% усіх надходжень до фондів регіонального розвитку. Ми вважаємо, це дуже розумний крок. Але ми занепокоєні тим, що бюджетний комітет вирішив зменшити цю суму на 5 млрд грн. Така пропозиція, якщо буде прийнята, зменшить кошти для Фонду регіонального розвитку наполовину. Ми хотіли б звернутися до Верховної Ради, щоб вони відновили попередній бюджет, який пропонував Кабміні і прем'єр-міністр особисто", - сказав Мінгареллі.

У представництві ЄС наголосили, що запропоноване урядом фінансування регіонального фонду місцевого розвитку дасть можливість розвиватися територіям із поганою економічною ситуацією.

"Щоб підтримувати динаміку добровільного об'єднання громад, я хотів би заохотити Верховну Раду, аби вони ухвалювали ті проекти законів, які сприятимуть процесу об'єднання, включити сюди міста обласного значення, аби вони брали участь у цьому процесі", - додав Мінгареллі.