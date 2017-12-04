На Львівщині внаслідок негоди перекинувся автобус із 20 пасажирами, є постраждалі

Вчора на автодорозі Східниця – Пісочна у селі Рудники на Львівщині перекинувся автобус з пасажирами, внаслідок ДТП три пасажири отримали травми. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Аварія сталася о 15:55. Водій рейсового автобусу “ЕОС” сполученням “Львів – Трускавець”, 1960 року народження не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся, передає УНН.

На момент ДТП в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій. Внаслідок ДТП три пасажири - дві жінки 1973 і 1992 року народження і чоловік 1954 року народження - отримали травми середнього ступеню важкості та були госпіталізовані.

Причини події встановлюються.

У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА закликають водіїв та перевізників при можливості утриматись від поїздок при погіршенні погодних умов, адже великогабаритні автомобілі часто стають причиною обмеження руху, під час заносу блокуючи проїжджу частину, або ж зупинки таких вантажівок на узбіччях, що у свою чергу, призводить до затримки снігоочисної техніки та ускладнює роботу дорожникам.

При нагальній потребі водіям великовантажних транспортних засобів радять мати протиожеледні засоби (ланцюги), противідкатні упори та лопати.