На Мальті поліція затримала вісьмох підозрюваних у вбивстві журналістки

Мальтійська поліція в понеділок, 4 грудня, заарештувала вісьмох підозрюваних у вбивстві журналістики-розслідувальниці Дафни Каруани Галіції. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат.

За його словами, всі підозрювані є громадянами Мальти, більшість має кримінальне минуле. Поліція має 48 годин, щоб допитати підозрюваних, а потім висунути їм обвинувачення або ж звільнити.

Як відомо, Галіція загинула 16 жовтня, коли в її автомобілі спрацював вибуховй пристрій. Журналістка впродовж багатьох років займалася викриттям глибоко укорінених корупційних схем в острівній державі. Галіція була відома, серед іншого, й встановленням зв'язків місцевих політиків із офшорними гаванями завдяки "панамським паперам". Фігурантами її розслідувань були й нинішнє керівництво Мальти, і опозиціонери.

14 листопада Європарламент назвав на честь Галіції свій прес-центр у Страсбурзі.