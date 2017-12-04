На проект телемедицини виділили 4 мрд грн конфіскованих "коштів Януковича"

На проект телемедицини вже виділено 4 млрд грн із коштів, конфіскованих у екс-президента Віктора Януковича та його оточення. Про це на ІІ Всеукраїнському форумі об'єднаних громад заявив президент Петро Порошенко, передає "Укрінформ".

"Децентралізація дає можливість центральній владі та органам місцевого самоврядування спільними зусиллями реалізувати закон України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості". Перші 4 млрд грн на фінансування цього проекту ми вже виділили - спасибі прокуратурі, яка повертає народу кошти, вкрадені Януковичем. Уряд, МОЗ, обласні та районні держадміністрації разом з місцевими громадами вже прораховують, скільки амбулаторій та ФАПів добудувати, скільки відремонтувати... Йдеться про тисячі об'єктів по усій країні", - розповів президент.

Порошенко розповів, що ще одним аспектом цієї реформи є розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сільській місцевості.

"Сьогодні проникнення широкосмугового інтернету на селі становить 4%. Щоб розширити коло медичних послуг для селян і впровадити телемедицину, маємо забезпечити село швидкісним інтернетом. А він згодиться не лише для амбулаторії, а й для школи, для бібліотеки, для задоволення інформаційних потреб селян", - зазначив президент.