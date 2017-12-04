Настав час для жорсткої розмови з Росією, - Макмастер

Радник Білого дому з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер в програмі каналу ABC News в неділю заявив, що настав час для жорсткої розмови з Росією через її підтримку сирійського уряду та її підривні дії в Європі.

Макмастер сказав, що підтримка Росією уряду президента Асада затягнула громадянську війну та створила кризу, яка перекинулась на Ірак, сусідні країни та Європу, передає Голос Америки.

«Підтримка Росією такого жахливого режиму, який є частиною цього конфлікту, це питання требі піднімати, так само, як підривні дії Росії в Європі», - сказав Макмастер. – Тому. Я думаю, настав час мати цю жорстку розмову з Росією».

Раніше цього місяця США здійснили бомбовий напад на сирійську повітряну базу у відповідь на, як стверджує Вашингтон, хімічну атаку уряду Асада на територію, утримувану повстанцями, в результаті якої загинуло принаймні 70 людей.

Сирія звинувачення відкидає, а Москва попередила, що подібні ракетні напади матимуть надзвичайно «серйозні наслідки». Минулого тижня секретар Тіллерсон відвідав Москву. «Коли відносини досягли найнижчого рівня, залишається одне – рухатись нагору. Я думаю, візит Держсекретаря до Росії був надзвичайно на часі», - сказав в інтерв’ю ABC News Макмастер.

Нагадаємо, Макмастер заявив, що можливість війни США з Північною Кореєю з кожним днем ​​збільшується, проблема її ядерної програми не вирішена.