ООН планує виділити $187 млн для допомоги Донбасу в наступному році

Організація Об'єднаних Націй (ООН) розраховує на виділення 187 мільйонів доларів США для надання допомоги потерпілим від конфлікту на Донбасі в рамках Плану гуманітарного реагування на 2018 рік. Про це в понеділок, 4 грудня, повідомив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер під час прес-конференції в Києві.

"Ми разом з нашими партнерами з надання гуманітарної допомоги просимо світове співтовариство надати на 2018 рік 187 мільйонів доларів", - сказав Вокер, цитує агентство "Українські новини". За його словами, цю допомогу призначено для 2,3 мільйона мирних жителів по обидва боки лінії розмежування. За даними, які навів Вокер, загалом від конфлікту на Донбасі постраждали 4,4 мільйона осіб, з яких 3,4 мільйона перебувають у скрутній гуманітарній ситуації та потребують допомоги.

Ніл Вокер на прес-конференції також зазначив, що Україна посідає третє місце у світі за забрудненістю територій мінами та перше - за кількістю людей, які загинули від вибухів мін.

План гуманітарного реагування на 2017 рік передбачав допомогу ООН для потерпілих на Сході України на 204 мільйони доларів США, однак станом на 21 листопада його було профінансовано лише 28 відсотків - 56 мільйонів.

Нагадаємо, минулого тижня в ООН заявили, що організація потребує рекордні 22,5 мільярда доларів США для надання гуманітарної допомоги в 2018 році. За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, координатора надзвичайної допомоги Марка Лоукока, наступного року допомоги потребуватиме рекордна кількість людей - 136 мільйонів людей в 26 країнах світу.