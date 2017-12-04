Порошенка та Авакова попросили втрутитись у ситуацію з блокуванням каналу NewsOne

Журналісти телеканалу NewsOne попросили президента Петра Порошенка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова втрутитись у ситуацію, пов'язану з блокуванням мовника. За їхніми словами, це нахабне посягання на свободу слова, пише канал новин "24".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав блокувальників телеканалу NewsOne припинити акцію протесту, щоб не робити "мученика" з Мураєва. Нагадаємо, власник каналу NewsOne Євген Мураєв є екс-"регіоналом", передає "Укрінформ".

Заклик Аваков опублікував у своєму Twitter-акаунті.

"1. Мураєв мерзотник і провокатор. 2. Звертаюся до протестувальників - блокування NewsOne треба припинити - не варто з негідників робити страждальців. 3. Власникам та редакторам каналу варто припинити провокувати людей. 4. Нацполіція ухвалить рішення по 1-3 у межах компетенції", - написав Аваков.

Надвечір 3 грудня у Києві невідомі активісти мішками заблокували територію каналу NewsOne. Згодом стало відомо, що протестувальниками є члени партії "Братство". За словами активістів, вони мають намір залишатися тут до тих пір, поки власник каналу колишній "регіонал" Євген Мураєв не попросить вибачення перед героями Небесної сотні.

У зв'язку з цим журналісти NewsOne звернулися до Порошенка та Авакова, аби ті відреагували на ситуацію. Відповідну заяву виголосила телеведуча Діана Панченко в прямому ефірі.

Нагадаємо, вчора телеканал NewsOne заблокували мішками з піском.