Порошенко назвав будь-який тиск на ЗМІ неприпустимим

4 грудня, 2017 - 14:24
Президент України Петро Порошенко назвав будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування - неприпустимим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни - агресора проти України, підігрування російській пропаганді", - йдеться у повідомленні.
За словами Порошенка, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має ефективніше "здійснювати регулювання медіапростору".
Нагадаємо, журналісти телеканалу NewsOne попросили президента Петра Порошенка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова втрутитись у ситуацію, пов'язану з блокуванням мовника. За їхніми словами, це нахабне посягання на свободу слова.
Джерело: День