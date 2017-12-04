Порошенко назвав будь-який тиск на ЗМІ неприпустимим

Президент України Петро Порошенко назвав будь-який тиск на засоби масової інформації, а тим більше їх блокування - неприпустимим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Так само неприпустимими є спроби виправдовувати дії країни - агресора проти України, підігрування російській пропаганді", - йдеться у повідомленні.

За словами Порошенка, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має ефективніше "здійснювати регулювання медіапростору".

Нагадаємо, журналісти телеканалу NewsOne попросили президента Петра Порошенка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова втрутитись у ситуацію, пов'язану з блокуванням мовника. За їхніми словами, це нахабне посягання на свободу слова.