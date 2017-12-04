Порошенко обговорив з представником General Electric модернізацію залізниці

Президент України Петро Порошенко та президент і виконавчий директор General Electric Transportation Рафаель Сантана обговорили перспективи стратегічної співпраці у сфері модернізації української залізниці.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"Президент України Петро Порошенко прийняв президента і виконавчого директора американської компанії General Electric Transportation Рафаеля Сантану. Сторони констатували рішучу зацікавленість у зміцненні результативної співпраці між ПАТ "Укрзалізниця" та General Electric Transportation, передусім в оновленні парку локомотивів, з метою сприяння розвитку та модернізації української залізниці відповідно до кращих міжнародних стандартів", - йдеться у повідомленні.

Порошенко запевнив у готовності сприяти взаємовигідній співпраці з General Electric Transportation, що має на меті зміцнення транспортного, транзитного та експортного потенціалу нашої країни. Були також обговорені питання розвитку співробітництва з американською стороною на стратегічну перспективу.

Наголошувалося, що існуючий позитивний клімат у політичних відносинах між Україною та Сполученими Штатами, а також прогрес у реформах створюють сприятливе підгрунтя для активного залучення провідних американських компаній до України.