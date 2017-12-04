Порошенко виступив за підвищення наступного року рівня мінімальної зарплати до 4100 гривень

Президент України Петро Порошенко виступає за підвищення у 2018 році рівня мінімальної заробітної плати до 4100 грн. Про це він заявив під час виступу на форумі об'єднаних громад 4 грудня, передає "112 Україна".

"Рішення, запроваджене на початку року, з 1600 до 3200, безпрецедентне рішення в умовах України, це правильне рішення, його слід продовжувати. Я хотів подякувати уряду і прем’єр-міністру, що є відповідна реакція вже на моє звернення в проекті бюджету і за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя і прийняти рішення про підвищення мінімальної зарплати до 4 100 грн", – зазначив він

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.