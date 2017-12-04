Президент Венесуели оголосив про створення власної криптовалюти

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про те, що країна приступає до створення власної криптовалюти El Petro, яка буде забезпечуватися запасами венесуельських природних ресурсів, золота, нафти і алмазів". Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу Venezolana de Televisión, передає Reuters.

Уряд країни розраховує, що використання нової технології допоможе в подоланні соціально-економічної кризи.

"Я глибоко вивчив цю тему і хочу оголосити, що Венесуела буде використовувати нову систему криптовалют на основі нафтових ресурсів, Венесуела створить криптовалюту El Petro", - заявив Мадуро.

Глава держави впевнений, що криптовалюта дозволить країні рухатися вперед в області "нових форм отримання міжнародного фінансування". Криптовалюта буде забезпечуватися запасами венесуельських природних ресурсів, золота, нафти і алмазів".

Раніше повідомлялося про те, що протягом останніх років Венесуела переживає економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін та девальвацією національної валюти. На початку листопада Мадуро оголосив про намір провести реструктуризацію зовнішнього боргу країни. Але зустріч представників влади Венесуели з кредиторами не принесла результатів.