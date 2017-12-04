США і Південна Корея беруть участь у наймасштабніших в історії спільних навчаннях ВПС

Сотні літаків беруть участь у наймасштабніших в історії спільних навчаннях США і Південної Кореї, які почалися 4 грудня. Про це повідомляє інформагентство Associated Press.

Маневри стали відповіддю союзників на випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка тиждень тому провела КНДР.

Навчання під назвою Vigilant Ace триватимуть 5 днів. У них візьмуть участь понад 200 літаків, у тому числі шість американських винищувачів F-22, а також, за офіційно не підтвердженою інформацією, надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B. У навчаннях буде задіяно 12 тисяч військовослужбовців США, передає Укрінформ.

Нагадаємо, на думку Макмастера, можливість війни США з КНДР зростає кожен день.