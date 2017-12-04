Суд продовжив розгляд клопотання ГПУ на дозвіл провести заочне слідство у справі Януковича

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генпрокуратури на дозвіл про проведення спеціального (заочного) досудового слідства у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керівництві розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року, передає УНН.

Очікується, що сьогодні суд може завершити дослідження всіх томів матеріалів справи.

Нагадаємо, суд прийняв остаточне рішення щодо повернення "Межигір'я" у державну власність.