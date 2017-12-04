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Суд продовжив розгляд клопотання ГПУ на дозвіл провести заочне слідство у справі Януковича

4 грудня, 2017 - 09:36
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генпрокуратури на дозвіл про проведення спеціального (заочного) досудового слідства у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керівництві розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року, передає УНН.

Очікується, що сьогодні суд може завершити дослідження всіх томів матеріалів справи.

Нагадаємо, суд прийняв остаточне рішення щодо повернення "Межигір'я" у державну власність.

 

 

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