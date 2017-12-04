Суд зобов’язав НБУ повернути ліцензію банку "Преміум"

Окружний адміністративний суд м.Києва зобов’язав Національний банк України повернути банківську ліцензію банку "Преміум". Відповідна постанова оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Адміністративний позов задовольнити частково. Визнати протиправною та скасувати Постанову Правління Національного банку України від 10.02.2016 № 68/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Преміум". Зобов'язати Національний банк України повернути Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Преміум» банківську ліцензію та Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій", - йдеться в ухвалі.

У ході розгляду справи суд дійшов висновку про відсутність порушень законодавства України з боку банку та про відсутність ознак здійснення банком ризикової діяльності. Висновки Нацбанку та постанову НБУ, на підставі якої банк було ліквідовано, суд визнав такою, що не відповідає вимогам ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, необгрунтованою та такою, що не містить посилань на порушення законодавства. За висновками суду всі звинувачення стосовно ПАТ «КБ «Преміум» грунтувалися на припущеннях.

Як повідомляло агентство, у лютому 2016 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію банку "Преміум" у зв’язку з порушенням законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників.

У 2016 році справа банку "Преміум" вже розглядалася в судах. Зокрема, за позовом акціонера банку "Преміум" суди винесли рішення на користь позивача у першій, апеляційній та касаційній інстанціях. Водночас, Верховний суд 1 серпня 2017 року відправив справу на новий розгляд.