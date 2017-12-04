Тіллерсон: США виходять з Глобального договору ООН щодо міграції

Державний секретар США Рекс Тіллерсон направив в ООН лист про те, що його країна більше не буде брати участь у Глобальному договорі з міграції. Про це повідомляє "Голос Америки".

У документі наголошується, що ця програма не узгоджується з імміграційною політикою США.

"Хоча ми продовжимо роботу щодо ряду напрямків в ООН, в даному випадку ми просто не можемо сумлінно підтримувати процес, який може підірвати суверенне право США застосовувати наше імміграційне законодавство і забезпечувати безпеку наших кордонів", – йдеться в заяві.

За словами Тіллерсона, США підтримують міжнародне співробітництво з питань міграції, але суверенні держави несуть основну відповідальність за те, щоб міграція носила безпечний, упорядкований і легальний характер.

Нагадаємо: у 2016 році 193 члени Генеральної Асамблеї ООН одноголосно прийняли Нью-Йоркську декларацію про біженців та мігрантів, яка не має обов'язкового характеру, пообіцявши захищати права біженців, допомагати їм у переселенні та забезпеченні доступу до освіти і роботи.