Тоні Блер підтвердив свої намагання скасувати Brexit

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер підтвердив, що намагається скасувати процес виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомляє The Telegraph.

"Це оборотний процес. Це (Brexit - Ред.) ще не відбулося, поки що не відбулося. Коли факти змінюються, я думаю, що люди мають право змінити свою думку", - сказав Блер.

Відповідаючи на запитання, чи його мета щодо Brexit полягає у тому, щоб змінити цей процес, Блер відповів: "Так, саме так".

Екс-прем'єр напередодні заявив, що намагається зупинити Brexit, оскільки зроблені у межах кампанії щодо виходу з ЄС заяви, зокрема про те, що Національна служба охорони здоров'я Британії отримає додаткові 350 мільйонів фунтів стерлінгів на тиждень після виходу Британії з блоку, виявилися неправдивими.

Колишній прем'єр-міністр переконаний, що мета уряду у переговорах щодо Brexit не буде досягнута, оскільки уряд хоче вийти з єдиного ринку, але зберегти всі переваги, - і виборці можуть змінити свою думку.

Блер застеріг, що Європейський Союз не може дозволити продовження вільного потоку товарів через ірландський кордон, якщо Британія буде за межами єдиного ринку та митного союзу.

Нагадаємо, раніше Блер заявив, що вихід країни з Європейського Союзу можна заблокувати, якщо британці побачать, що Brexit принесе більше шкоди.