У Боснії заарештували 13 боснійців за воєнні злочини проти сербів

Боснійське державне агентство з розслідування і захисту (SIPA) у понеділок заарештувало 13 осіб, підозрюваних у вчиненні військових злочинів проти сербів у 1992 році.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на B92.

Арешти за злочини, скоєні під час війни у 1990-х роках в районі села Брадіна біля Коніца, проходили у містах Коніц і Сараєво.

Затримані були членами боснійської армії, територіальної оборони та місцевої поліції Коніца. Підозрювані будуть передані прокуратурі Боснії та Герцеговини.

48 цивільних сербів були вбиті найжорстокішим чином в травні 1992 року в Брадіні, у той час як інші -доставлені в табори або вислані.

У травні того року члени боснійських і хорватських підрозділів викинули 26 тіл своїх жертв у яму біля сербської православної церкви. Ще 22 цивільних померли у таборах, п’ятеро – у списку зниклих безвісти.