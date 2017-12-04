У Києві відбувся фестиваль робототехніки Roboland Kids Fest

Майстер-класи з програмування і конструювання, новинки роботів UBTECH, казкова постановка з роботами в головних ролях, квест і багато іншого - все це вражало більше 400 відвідувачів фестивалю Roboland Kids Fest, який пройшов в Києві 26 листопада. Організаторами фестивалю Roboland Kids Fest стали UBTECH, «Фокстрот. Техніка для дому» та дитячий центр Kidbi.

У насиченій програмі фестивалю Roboland Kids Fest організатори передбачили активності як для дітей, так і для батьків. Дітям фахівці UBTECH пропонували взяти участь в майстер-класах з конструювання і програмування роботів: для цього були обладнані спеціальні зони, де діти разом з фахівцями з робототехніки збирали роботів-конструкторів і знайомилися зі Scratch-програмуванням. Було дійсно захоплююче, так як кожний самостійно запрограмований рух, виконаний роботом, викликав у дітей неймовірний захват і гордість за отриманий результат!

«Професія програміста вже не перший рік посідає топові позиції не тільки в Україні, але і в світі, тому ми продовжуємо сприяти розвитку системи STEM-навчання, навичкам програмування і конструювання в Україні, - коментує Василь Коломієць, керівник напрямку по програмованим роботам в компанії Юг -контракт, ексклюзивного дистриб'ютора компанії UBTECH Robotics в Україні. - Фестивалі робототехніки кожен раз викликають wow-ефект, детально розповідаючи і показуючи, як легко і весело можна вивчати програмування вже з 7-8 років. Особливістю фестивалю Roboland стали численні майстер-класи та конкурси для дітей, які дали можливість кожній дитині відкрити для себе нове захоплення, а можливо і майбутню професію. Також на фестивалі були представлені світові новинки програмованих роботів серії UBTECH JIMU ROBOT: AstroBot і TankBot. Нікого не залишили байдужими бої роботів, квест «Подорож у світ роботів» і постановка «Червона шапочка» за участі роботів».

Так, для проведення квесту діти були розділені на три команди, які самостійно конструювали роботів, покращували їх функції додатковими деталями і датчиками, заробляли бали за виконання завдань квесту.

Справжньою родзинкою фестивалю стала театральна постановка з участю роботів. Головними персонажами казки «Червона шапочка» були роботи, а управляли ними діти, які прийшли на захід. Уміло підібрані декорації і навіть елементи костюмів для роботів подарували дітям відчуття участі в цьому шоу.

Батьки на фестивалі Roboland Kids Fest також з користю проводили час: активно консультувалися з фахівцями з дитячого розвитку, більше дізнавалися про те, як роботи допомагають дітям розвивати навички програмування, просторового мислення та інженерії, а також виявляти їх творчі здібності.

На думку відвідувачів фестивалю, такі заходи пізнавальні і цікаві, в першу чергу, інтерактивністю: дітям пропонують самостійно взяти участь, спробувати себе в ролі інженерів-конструкторів і програмістів, розвинути інтерес до навчання за методом STEM.

Довідка: ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є провідною роздрібною мережею з продажу електроніки і побутової техніки в Україні. Станом на грудень 2017 року в Україні налічується 159 супермаркетів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому". Магазини представлені в 90 обласних і районних центрах України, при цьому їх торгова площа складає близько 150 000 кв.м. Кількість учасників програми лояльності «ФОКС клуб» становить на жовтень 2017 року 6,75 млн осіб.

UBTECH Robotics - високотехнологічне підприємство, що займається дослідженнями і розробками, виробництвом, а також пропагандою і популяризацією роботів по всьому світу. Розробляє навчальні роботизовані конструктори і роботів-гуманоїдів для масового використання.

KIDBI Міжнародний центр розвитку дітей.

Сучасна школа, з сильними комплексними програмами розвитку дітей, підлітків та їх батьків. Унікальні авторські програми на основі кращих світових практик України і США:

❖ міжнародні табори;

❖ школа лідерства;

❖ сімейний розвиток.