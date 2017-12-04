У парламенті Литви пропонують новий закон про заборону пропаганди комунізму

Литовські депутати пропонують законодавчо зобов’язати прибрати об’єкти, назва чи зміст яких пропагує комунізм чи інший тоталітарний устрій. Про це повідомляє ЄП з посиланням на портал Delfi.

З ініціативою виступили депутати-консерватори Аудронюс Ажубаліс та Лаурінас Кащюнас.

Депутати пропонують прийняти окремий закон про заборону пропаганди комунізму або іншого тоталітарного ладу в публічних об'єктах.

"Ми хочемо чітко регламентувати своїм законом, що різні публічні об'єкти, назви або зміст яких пропагують комунізм, повинні бути прибрані, або замінені. Таких об'єктів у Литві залишилося 150-160", – сказав Кащюнас.

Згідно з проектом, закон буде поширюватися на об'єкти, простори громадського користування, на заходи та події, а саме - на будівлі, пам'ятники, меморіальні дошки, вулиці, площі, сквери, а також на іменні премії, конкурси і т. п. Перелік громадських об'єктів, які пропагують комунізм, повинен буде скласти Центр досліджень геноциду і опору жителів Литви, а затвердити - уряд.

Ініціатори пропонують, щоб закон набув чинності з липня 2018 року.

Нагадаємо, 29 листопада уряд Литви ухвалив рішення безкоштовно передати Міноборони України партію зброї.