У першому турі регіональних виборів на Корсиці перемогли націоналісти

У першому турі регіональних виборів на французькому острові Корсика, який відбувся в неділю, 3 грудня, впевнено перемогли націоналісти. Список коаліції "За Корсику", очолюваний Жилем Сімеоні та Жаном-Гі Таламоні, здобув 45,4 відсотка голосів, повідомила місцева виборча комісія ввечері 3 грудня. Сімеоні назвав результат першого туру "дуже сильним сигналом Парижу", цитує агентство AFP.

Націоналістичні партії виступають за "справжню автономію" регіону, якої мають намір домогтися у наступні 10 років. Дві правоцентристські партії посіли друге та третє місце та набрали разом 27,7 відсотка, а список місцевого відділення партії президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка на марші" - 11,3 відсотка. Ще 6,7 відсотка набрали радикальні націоналісти. Право проголосувати мали 234 тисячі жителів острова, явка, за попередніми даними, становила менш ніж 50 відсотків, передає DW.

Депутатів Єдиного територіального органу самоуправління (CTU) Корсики обирають лише за два роки після попередніх регіональних виборів. Потреба у виборах виникла внаслідок територіальної реформи та злиття двох департаментів - Південної Корсики та Північної Корсики. Новий орган, що складається з 53 депутатів, має запрацювати на початку 2018 року.

Вибори до нового органу відбуваються за партійними списками. У другий тур проходять партії, які в першому здобудуть понад сім відсотків голосів, можливе також створення нових коаліцій. Другий тур відбудеться наступної неділі, 10 грудня. На Корсиці впродовж десятиліть тривала боротьба озброєних підпільних угруповань за незалежність острова від Франції. Найважливіше з них - "Фронт визволення Корсики" у 2014 році оголосив про припинення збройної боротьби.