У школах Києва планують побудувати 60 футбольних полів на суму 50 млн гривень

У київських школах планують побудувати 60 футбольних полів зі штучним покриттям. Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації.

"Фінансування робіт з проектування та будівництва футбольних полів у навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Києва здійснюватиметься у межах показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2017 рік, у сумі 50 млн грн", – йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що гарантійний термін експлуатації полів повинен скласти не менше 10 років.

Повідомляється, що будівництво полів має поліпшити матеріально-технічну базу закладів освіти і дозволить створити відповідні умови для виховання та розвитку дітей.

Нагадаємо, з 3 по 7 грудня в Києві через ремонтні роботи на Володимирському узвозі частково обмежено рух транспорту.