У Вінниці вперше проведуть всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва на честь Леонтовича

З 11 по 13 грудня з нагоди 140-річчя від дня народження видатного композитора Миколи Леонтовича у Вінницькому обласному музично-драматичному театрі відбудеться Перший фестиваль хорового мистецтва. Творчість Леонтовича презентуватимуть учнівські, студентські, аматорські та професійні хорові колективи з різних міста України. Той, який виступить найкраще отримає премію імені Миколи Леонтовича в галузі культури і мистецтв. А це 20 тисяч гривень.

«На сьогодні ми отримали заявки на участь у фестивалі від колективів Вінницької та сусідніх областей, також чекаємо хорові капели з Одеси та Харкова. Лауреатами премії можуть стати як хорові колективи, так і окремі композитори. Раді будемо бачити на фестивалі українські творців музику, які прославляють творчість Леонтовича, зокрема Лесю Дичко, Мирослава Скорика та інших, – коментує директор департаменту культури Вінницької ОДА Станіслав Городинський. – Фестиваль плануємо проводитиметься один раз в п’ять років з нагоди пам’ятної дати у житті Леонтовича. Цього року у ньому візьмуть участь діти з музичних та загальноосвітніх шкіл, які пройшли відбірні тури. Відбирали найкращих і серед аматорських колективів. Словом, Вінниччина співатиме Леонтовича від малого і до великого».

У рамках проведення фестивалю хорового мистецтва імені Миколи Леонтовича у Вінниці відбудуться творчі зустрічі, обговорення, виставки та презентації. 13 грудня на малій батьківщині композитора у селі Марківці Теплицького району відкриють «Діброву Леонтовича» та встановлять кам’яні скульптури, які виконали на його честь. Також на базі тамтешнього сільського музею відбудеться науково-практична конференція, на якій презентують документи із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені Вернадського, Державних архівів Вінницької та Хмельницької областей та приватних колекцій, пов’язані з ім’ям Миколи Леонтовича та його родини. Вхід на всі події, які пройдуть у рамках фестивалю, вільний.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву автора