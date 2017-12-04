У ЄС затвердили нові антидемпінгові правила

Європейська Рада 4 грудня затвердив нові правила боротьби з імпортом товарів з третіх країн, що надходять на ринок за заниженими цінами за втручання держави. Документ був розміщений на офіційному сайті Євроради.

Відзначається, що введенням нових правил Євросоюз має намір захистити європейського виробника на внутрішньому ринку і боротися з впливами демпінгового імпорту з країн, що не входять до складу ЄС.

Нові антидемпінгові правила будуть усувати колишні відмінності між ринковою і неринковою економікою для розрахунку демпінгу при збереженні того ж рівня захисту для виробників.

Єврокомісія буде відслідковувати "істотні ринкові спотворення" між ціною продажу продукту і його собівартістю. Виходячи з цього, буде дозволено встановлювати ціну продукту, посилаючись, наприклад, на ціну товару в країні з аналогічним рівнем економічного розвитку або на відповідні неспотворені міжнародні витрати і ціни.

Крім того, компанії ЄС позбавлять від різних бюрократичних процедур, які стосуються поставок товарів на внутрішній ринок, а малі і середні підприємства будуть отримувати допомогу в процесуальних питаннях у разі подачі скарг з антидемпінгових справах.

Нові торгові правила вступлять в силу з 20 грудня.