У зоні пошуків зниклого підводного човна ВМС Аргентини виявили невідомий об'єкт

Прес-офіцер аргентинського флоту (navy spokesman) Енріке Бальбі ( Enrique Balbi) заявив про те, що в районі пошуків зниклого підводного човна ВМС Аргентини "Сан Хуан" в Південній Атлантиці виявлено невідомий об'єкт. Слова морського офіцера наводить ABC News.

За словами Бальбі, предмет знаходиться на глибині 950 метрів і розташований неподалік від останнього відомого місцезнаходження субмарини, передає 112-Україна.

Також в ході прес-конференції йшлося про те, що виявлений раніше підводним телекерований апаратом предмет виявився затонулим риболовецьким судном.

Раніше повідомлялося про те, що підводний човен "Сан Хуан" зник 19 днів тому. На його борту перебувало 44 члена екіпажу. У минулу п'ятницю командування аргентинського ВМФ заявило, що припиняє рятувальну операцію, оскільки шансів знайти моряків живими практично не залишилося: якщо підводному човну не вдалося спливти, запасів кисню на ньому вистачило б не більше, ніж на 10 днів.