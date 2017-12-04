Україна критично важлива для відновлення відносин РФ і США, - Хантсман

Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що Україна критично важлива для відновлення відносин Росії зі США. Про це він повідомив в інтерв'ю "Ведомостям".

За його словами, багато американців дуже уважно стежили за вторгненням в Україну, ця тема постійно була в новинах, і саме в цій проблемі ключ до виходу з-під санкцій, хоча б частково.

"Ситуація в Україні представляє певні труднощі, особливо тому, що помітного прогресу тут ми не бачимо. Саме Україна, можливо, єдина така важлива тема, яка могла б вдихнути нове життя у двосторонні відносини Москви і Вашингтона. Принаймні таке зараз сприйняття в США", - наголосив Хантсман.

Також він заявив, що довіра між Росією та США зараз на нулі.

"Довіра просто на нулі. А довіра - це передумова для спільної роботи і просування вперед у відносинах як між людьми, так і між країнами", - додав він.

Нагадаємо, радник Білого дому з питань національної безпеки генерал Герберт Макмастер заявив, що настав час для жорсткої розмови з Росією через її підтримку сирійського уряду та її підривні дії в Європі.