Україна посідає перше місце в світі за кількістю загиблих від вибухів мін, - ООН

Україна займає перше місце в світі за кількістю загиблих в результаті вибухів мін. Про це заявив гуманітарний координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер, передають "Українські новини".

За його словами, Україна також входить в трійку країн по забрудненості території мінами.

"Україна займає третє місце в світі за забрудненням територій мінами і перше місце - за кількістю людей, які загинули внаслідок вибухів мін", - заявив він на прес-конференції.

У свою чергу, міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш стверджує, що до закінчення бойових дій на Донбасі вживати заходів з розмінування території безглуздо.

"До тих пір, поки конфлікт триває, немає сенсу витрачати кошти, поблизу лінії (розмежування, - ред.) розмінувати весь час, в плані розвитку території. Приблизне співвідношення, потім ця територія знову ставала забрудненою (мінами, - ред.), 1 долар, витрачений на мінування або два долари, вимагає приблизно 1 тис. доларів на всі процедури повного розмінування", - сказав він.

У жовтні в ООН також заявили, що територія Донбасу є одним з найбільш замінованих регіонів в світі.