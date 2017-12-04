Україна збільшила транзит газу до Європи

За 11 місяців 2017 року (січень-листопад) Україна наростила транзит природного газу на 15,9% (на 11,7 млрд куб. М) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 85,5 млрд куб. м.

Про це свідчать оперативні дані Укртрансгазу, передає Інтерфакс-Україна.

Так, транзит газу через Україну до Європи за 11 місяців склав 83,1 млрд куб. м, до Молдови - 2,3 млрд куб. м.

За підсумками листопада цього року, транзит газу скоротився на 4,1% (на 352 млн куб. м) у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 8,1 млрд куб. м. У тому числі транзит газу через Україну до Європи в минулому місяці склав 7,8 млрд куб. м, до Молдови - 309,7 млн куб. м.

Згідно з даними, листопад став третім з 11 місяців поточного року, у якому зафіксована негативна динаміка в порівнянні з аналогічними місяцями минулого року.