Україні самій вирішувати, чи подавати заявку на членство в НАТО, - Столтенберг

Україна сама має визначитися, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО і яким способом їй визначатися із курсом на євроатлантичну інтеграцію, заявив керівник НАТО Єнс Столтенберґ напередодні зустрічей у брюссельській штаб-квартирі голів зовнішньополітичних відомств держав альянсу. Політика «відкритих дверей» НАТО буде одним із пунктів порядку денного цих міністерських зустрічей, повідомляє "Радіо Свобода".

"Також їй вирішувати, чи проводити з цього приводу референдум, а чи визначатися якимось іншим шляхом. Це національне рішення України", - наголосив Столтенберг.

За його словами, тим часом рішення про прийом до Альянсу нової країни мають ухвалювати всі 29 держав-союзниць, а також держави-претенденти на вступ.

Столтенберг додав, що це рішення ухвалюється консенсусом, а факт цьогорічного приєднання Чорногорії свідчить про те, що двері організації залишаються відчиненими.