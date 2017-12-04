Український бізнес підтримав реформу податку на виведений капітал

У своєму відкритому зверненні представники Української Ради Бізнесу закликали Уряд, Парламент та Президента зробити свій вклад у відбудову економіки та найближчим часом проголосувати зміни до податкового законодавства, прийнявши у якості закону розброблений Кабміном проект

Очільники 63 бізнес-асоціацій вимагають “встановити чіткі та однозначні правила оподаткування без надмірного контролю та втручання з боку держави задля рівності всіх перед податковим законом”, - йдеться у зверненні: “Для досягнення цієї мети закликаємо терміново ліквідувати дискреційний по своїй суті податок на прибуток підприємств та перейти до інноваційної моделі оподаткування - розподіленого прибутку (податку на виведений капітал)”.

Що стало причиною такої одностайності представників вітчизняного бізнесу? “Останні чотири роки стали справжнім випробуванням для України, а для вітчизняного бізнесу вони перетворились на гру на виживання, - пояснює свою позицію Анатолій Долинний, голова Української Федерації Індустрії Безпеки, член Української Бізнес Ради. - На сьогодні діючі норми Податкового кодексу в частині оподаткування прибутку наділяють податківців невластивими їм функціями – на власний розсуд визначати, які операції підприємця є доходами, які є витратами, та яким є власне отриманий прибуток. Як наслідок, у звичайного податківця з’являється можливість або «дорахувати» підприємству додатковий прибуток та, відповідно, збільшити його зобов’язання зі сплати податку, або «піти на зустріч за символічну плату».

Проте вихід з цього коловороту несприятливих обставин знайдено. Його запропонували експерти та бізнес. Мова йде про запровадження оподаткування виведеного капіталу. Основною вимогою об’єднаного бізнесу щодо покращення умов його функціонування є створення чітких та однозначних правил оподаткування без надмірного контролю та втручання з боку держави задля рівності всіх перед податковим законом. “Ці вимоги ми перелічили у відкритому зверненні Української ради бізнесу, до якої входить 63 бізнес-асоціації, що об’єднують понад 27 тисяч підприємств України, - говорить Олег Лиховид, член президії Української торгово-промислової палати, член Української Ради бізнесу. - Ми підтримуємо ключові принципи оновленого податкового законодавства, що здатні забезпечити економічне відновлення та повернути довіру інвесторів до нашої країни.

У спільному зверненні УРБ перелічені головні переваги реформи: момент сплати податку наступає тоді, коли власник виводить кошти у вигляді дивідендів або прирівняних платежів; мінімізація дискреції, зокрема всі питання щодо застосування закону, мають бути прописані у самому законі без необхідності додаткових роз’яснень з боку ДФС; контроль за сплатою цього податку має бути виключно зовнішнім, без необхідності перевірки бухгалтерського обліку підприємств; з метою зменшення обсягу роботи ДФС та задля концентрації на більш великомасштабних та ризикових операціях документарним перевіркам підлягають виключно операції, пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю; ставка має бути не більше 15%, аби зменшити доцільність ухилення від сплати податку на території України; первинно вкладений капітал має виводитись без будь-якого оподаткування.

Звичайно, що оподаткування виведеного капіталу здатне суттєво зменшити надходження до бюджету. Проте, не варто забувати, що існуюча сьогодні модель оподаткування прибутку підприємств дозволяє великим олігархічним концернам, за допомогою «своїх людей у податковій» взагалі не платити податку на прибуток, декларуючи фіктивну збитковість на мільярди гривень.

Члени Української Ради Бізнесу запропонували фіскальні компенсатори, що здатні зробити перехід до нової системи оподаткування прибутку підприємств менш відчутним для держави. Зокрема, за пропозиціями бізнесу, бюджет потрібно збалансувати за рахунок скорочення неефективних витрат Держбюджету, проведення верифікації соціальних виплат та пенсій, звуження коридорів для нарахування податку на землю із зарахуванням податку на нерухоме майно у податок на виведений капітал і в усі інші прямі податки (ПДФО, єдиний податок).