Український олімпійський чемпіон з гімнастики Верняєв пропустить наступний сезон

Лідер збірної України зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не братиме участь у змаганнях у 2018 році.

Про це Верняєв написав у своєму Instagram.

"Сезон добіг кінця, настає час відпустки. Довгоочікуваний момент, на який я чекав 5 років. Але є й сумні новини. Наступний рік гімнастика буде без мене, а я без неї. У мене буде час скучити. Я ще повернуся", - написав Верняєв.

За словами тренера Верняєва Геннадія Сартинського, в січні гімнасту робитимуть операції на плечі та нозі, через що він не зможе тренуватися упродовж півроку. У спортсмена діагностували розриви сухожиль.

Олег Верняєв - чемпіон світу зі спортивної гімнастики, чотириразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор, олімпійський чемпіон ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 (паралельні бруси).